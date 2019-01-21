الاحتلال يشن حملة اعتقال واسعة بالضفة طالت 30 فلسطينيا

مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة "يشتبه بضلوعهم في نشاطات شعبية"، وفق تعبيرها.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ابنة الشهيد جمال منصور المحامية أمان، بعد مداهمة منزل عائلتها في منطقة زواتا غربي نابلس، وصادرت مركبة زوجها الأسير أمير اشتية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أخلت سبيل المحامية أمان صباح اليوم من معسكر حوارة شرق المدينة.

يذكر أن الاحتلال كان قد اعتقل زوجها قبل عدة أسابيع، بعد فترة قصيرة من زفافهما.

في سياق متصل، أصيب جنديان إسرائيليين خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال عقب اقتحام المستوطنين لأماكن عدة في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن مئات المستوطنين اقتحموا الليلة الماضية "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس، بحماية جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في المكان.