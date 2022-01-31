الشورى السعودي يقر تعديل نظام العلم والنشيد الوطني تماشيا مع التطورات

قالت مصادر اعلامية سعودية ان مجلس الشورى في المملكة وافق بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي

مواكبة التطور في البلاد



ووفق صحيفة "سبق". فإن "فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاما، جاءت بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030".

وحسب التقرير الاعلامي فان تلك الخطوة تاتي نتيجة الحاجة الى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به، باعتباره متطلبا مهما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه، وكذلك ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة".

التعديل في النظام وليس في المحتوى

من جهتها قالت صحيفة اليوم ان التعديل ليس في المحتوى بل في النظام ، كما افادت صحيفة المواطن السعودية انه استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى الذي درسته لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بالمجلس، وذلك بعد أن طرح رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري وجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء ومرئياتهم حيال مشروع تعديل النظام بعد مناقشته في جلسةٍ سابقة.