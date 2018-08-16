الشيخ تميم مغردا: نقف مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة وقطر

اردوغان مستقبلا الشيخ تميم

قال الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، إن بلاده تقف إلى جانب تركيا التي وقفت بدورها إلى جانب قضايا الأمة وقطر، معلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار.

جاء ذلك في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر كتب فيها: "نقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر .. وفي إطار المباحثات الهامة التي أجريتها في أنقرة اليوم مع فخامة الرئيس أردوغان أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة ١٥ مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، قالت عبر حسابها على تويتر، إنه "لا شكّ أن في استقرار تركيا الشقيقة وأمنها الاقتصادي والسياسي استقرارا وأمنا للمنطقة برمتها". وأضافت أن "قطر التي تأسست على مبادئ الإسلام الحنيف وقيم الشهامة العربية، لا تزال على نهجها الصادق فلا تخذل الأشقاء ولا تجحدهم وقفاتهم معها بل تردّ الإحسان بأحسن منه".

و أبلغ مصدر حكومي تركي رويترز يوم الأربعاء أن قطر تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا سيجري تمريرها إلى الأسواق المالية والبنوك.

وتم الاعلان عن هذا الاستثمار عقب اجتماع بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، حيث تعاني تركيا من انهيار في قيمة عملتها الليرة، وسط توترات مع الولايات المتحدة.

وفقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل القلق من تنامي تأثير أردوغان على الاقتصاد، ودعوته المتكررة لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وأثار هذا الهبوط الشديد قلقا حول متانة قطاع البنوك التركي، وسبب اضطرابات في الأسواق العالمية.

وفي أعقاب الإعلان، ارتفعت العملة التركية لوقت قصير إلى 5.8699 ليرة مقابل الدولار، من 6.04 ليرة، لكنها تراجعت إلى 6.0200 ليرة مقابل العملة الأمريكية في الساعة 1735 بتوقيت جرينتش.

وتعافت الليرة حوالي ستة في المئة يوم الأربعاء بعد أن قلص البنك المركزي السيولة بالعملة المحلية في السوق، وهو ما رفع أسعار الفائدة فعليا وقدم دعما لليرة.

والعلاقات جيدة بين تركيا وقطر، حيث وقفت أنقرة إلى جانب الدوحة بعدما قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والنقل معها العام الماضي، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

وفي قطر، قال بيان أصدره الديوان الأميري إن أمير البلاد ”وجه بتقديم دولة قطر حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب 55 مليار ريال قطري (15 مليار دولار أمريكي) دعما للاقتصاد التركي“.

وأشاد متحدث باسم أردوغان بالعلاقات القطرية-التركية. وفي تدوينة على تويتر قال إبراهيم كالين على تويتر ”العوامل الأساسية للاقتصاد التركي متينة، وستخرج تركيا أكثر قوة من هذه العملية“.