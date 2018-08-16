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الشيخ تميم مغردا: نقف مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة وقطر

الشيخ تميم مغردا: نقف مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة وقطر
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