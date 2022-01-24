الشيخ "قبلان" للجامعة العربية: أطفئوا نار اليمن قبل أن تحرق عواصم العرب

طالب المفتي الشيعي الجعفري في لبنان، الشيخ ​أحمد قبلان، جامعة الدول العربية، بالعمل على اطفاء حرب اليمن قبل أن تحرق عواصم العرب.

وقال المفتي الشيعي، في رسالة وجهها إلى "الجامعة العربية"، بعد توصياتها الأخيرة بخصوص تصنيف "الحوثيين" كـ"تنظيم إرهابي"​: "خلافا لمجلس الأمن الدولي،​ الذي يضع سيفه بنحر الضحية ويرقص على الجثث المظلومة، كما يفعل باليمن​ وغيرها، أطالب مجلس ​الجامعة العربية​ ألا يرتكب جريمة تاريخية بحق اليمانيّين، وعليه واجب الانصياع لصوت الله وكف العدوان عن اليمن، كما عليه أن يتذكّر أن أمة العرب تعيش أسوأ لحظات تقهقرها وتمزقها، فلا يزيد بذبحها".

وأضاف قبلان: "الحل يمر بصلح سياسي أخلاقي، بعيدا عن لعبة الابتلاع العسكري أو السياسي وإصدار البيانات المنفوخة، لأن زمن ابتلاع الدول والبيانات الاستعراضية انتهى، واليوم المنطقة تعيش توازنات جديدة، والماضي "بخبر كان"، ولا شيء أصلح للعرب من وحدتها بالله وكتابه ونبيه".

وتابع: "الوصية لجامعة الدول العربية..أطفئوا نار اليمن قبل أن تحرق عواصم العرب".