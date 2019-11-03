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الشيخ وسيم يوسف يعلق على فيديو لنساء مواليات لداعش

منشور 03 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 12:01
نساء مواليات لتنظيم "داعش"
نساء مواليات لتنظيم "داعش"

علق خطيب مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، وسيم يوسف، على مقطع فيديو يوثق ردة فعل نساء مواليات لتنظيم "داعش" على خبر مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي

وأعاد خطيب أحد أكبر المساجد في العالم على حسابه في "تويتر" أمس السبت نشر الفيديو الذي سُجّل على ما يبدو في أحد المخيمات الخاصة باحتجاز عناصر "داعش" وعوائلهم في شمال سوريا.

وفي الفيديو المنشور، تتعهد "الداعشيات" بمواصلة القتال، مصرات على أن القضاء على البغدادي جراء عملية أمريكية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا تم "بإذن الله تعالى".
وأرفق خطيب الجامع هذا الفيديو بالتعليق: "حينما يلبس العقل النقاب.. وليس الوجه.. حينما يملك التطرف لسانا، حينما ينطق التخلف".

 

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