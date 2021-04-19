الشيخ يوسف القرضاوي حي يرزق

نفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الإشاعات المتداولة عن وفاة رئيسه السابق الدكتور يوسف القرضاوي.

وكشف الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له أن الأنباء التي تروج لها بعض الأطراف عن وفاة رئيسه السابق ليست صحيحة.

وأضاف أن الحالة الصحية للدكتور القرضاوي مستتبة وهو يتلقى العلاج.

وأكد المصدر في حديث مع “القدس العربي” أن الشيخ تلقى علاجاً بسيطاً بعد إصابته بفيروس كورونا ولم تتدهور حالته عكس الإشاعات التي روجت لها بعض الأطراف.

وكان الاتحاد كشف في وقت سابق إصابة القرضاوي بالفيروس من دون تدهور حالته.

وسبق أن رأس القرضاوي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين منذ تأسيسه. (القدس العربي)