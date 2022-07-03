الشيهانة أول امرأة تشغل نائبا لأمين مجلس الوزراء بالسعودية

أصبحت الشابة السعودية الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز أول امرأة تشغل منصب نائب أمين عام مجلس الوزراء، بموجب أمر أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز الأحد.

والشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز هي ابنة المصور الفوتوغرافي الراحل صالح العزاز. وقد حصلت في عام 2008 على بكالوريوس القانون بمرتبة الشرف من جامعة " درم " في المملكة المتحدة وتلقت مزيداً من التدريب العملي في دبي والكويت قبل ان تقبل عرضاً للعمل في مكتب محاماة في نيويورك. وهناك أخذت تقدم استشارات قانونية في مجالات مختلفة بينها الدفاع والطيران والاتصالات والرعاية الصحية والأوراق المالية.

تعد شيهانة من أوائل المحاميات السعوديات التي تجاز من مجلس ولاية نيويورك في القانون واستضافتها جامعة هارفرد في بوسطن لإلقاء المحاضرات. في عام 2012 قررت وزارة العدل السعودية تغيير الأنظمة المتعلقة بحق المرأة في ممارسة المحاماة لتفتح فرصاً عديدة امام السعوديات، ليس في مهنة القانون فحسب بل على مستوى القوى العاملة بصفة عامة.

هذه الخطوة شجعت شيهانة العزاز على العودة الى السعودية، حيث حصلت على رخصة ممارسة المحاماة وسرعان ما عُينت في شركة معروفة للمحاماة في الرياض. ومنذ ذلك الحين شقت العزاز طريقها حتى اصبحت مديرة العقود في صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

بعدما أصبحت العزاز أول امرأة في شركتها بالإضافة الى كونها من موجة المحاميات الأوائل في المملكة بدأت برنامجاً للتطبيق العملي موجهاً الى المتميزات من طالبات القانون.

كما قامت العزاز بدور بارز في تأسيس وقيادة منظمة "طموح" لدعم وتشجيع المهنيات الشابات في منطقة الخليج.

العزاز خطيبة منتظمة في المؤتمر السنوي للشؤون الدولية الذي تعقده جامعة كولورادو الاميركية وألقت الكلمة الرئيسة في المؤتمر الالماني الشرق اوسطي الأول للمهنيين الشباب في برلين.

وسبق استضافها مجلس الشؤون العالمية في كلية القانون في جامعة ويسترن نيو انغلاند الاميركية للحديث عن خبرتها في ندوة بعنوان "سعودية في مكتب الزاوية".

اثناء دراسة القانون كانت العزاز ممثلة عن السعودية في مبادرة الشراكة الاميركية الشرق أوسطية وشاركت لاحقاً في برنامج وزارة الخارجية الاميركية للزوار الأجانب عن المرأة السعودية في مهنة القانون، نالت لقب "صانعة الصفقات" لعام 2016 من "مجلة فاينانس مونثلي" في المملكة المتحدة.

من هو والد الشيهانة العزاز

والد الشيهانة العزاز هو صالح بن عبدالله العزاز ولد في مدينة الخبراء بمنطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية في العام 1959، وعرف بأنه من أوائل المصورين الفوتوغرافيين السعوديين، واشتهر بالصورة الملتقطة له في عام 1990 في فترة المطالبة بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية، وزوجته بدرية القبلان، وله أربعة بنات وهي الشيهانة وشهد وشهلاء وليانا، وابن واحد هو محمد.

بدأ حياته العملية مبكراً، وذلك بعدما ترك دراسته في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود في الرياض، عمل كصحفي في جريدة اليوم بمدينة الدمام حتى تولى إدارة التحرير فيها، ثم عمل كرئيساً للتحرير بالنيابة، وتنقل بين العديد من الجرائد والمجلات السعودية، وتولى مواقع قيادية مميزة، وساهم في كتابة المقالات اليومية والتحقيقات الصحافية في عدد من الصحف المحلية والعربية، وقد قال صالح العزاز عن ابنته الشيهانة: “قلب الشيهانة بوصلتي”.