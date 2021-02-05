"الشيوخ" الأمريكي يصادق على بقاء "السفارة" في القدس

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، فجر الجمعة، على بقاء السفارة الأمريكية في مدينة القدس.

وقال عضو مجلس الشيوخ بيل هاغرتي، في تصريح مكتوب، إن المجلس “اعتمد بأغلبية 97 صوتا مقابل 3 أصوات تعديلا قدمه وزميله الجمهوري جيم إينهوف”.

وأضاف أن مجلس الشيوخ صادق بذلك على “تعديل لقرار الموازنة من شأنه أن يجعل السفارة الأمريكية في القدس دائمة، مما يحول فعليًا دون تخفيض تصنيفها أو نقلها من عاصمة إسرائيل، القدس”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس أواسط العام 2018 بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية العام 2017.

وقال السناتور هاغرتي “لقد أوفت إدارة ترامب بوعدها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، العاصمة الأبدية وغير القابلة للتجزئة لدولة إسرائيل اليهودية، ويجب أن تبقى هناك”.

ومن جهته قال السناتور إينهوف في التصريح المكتوب ذاته “القدس هي عاصمة إسرائيل، وأنا فخور بإصدار تشريع لحماية السفارة الأمريكية من نقل أو تخفيض تصنيفها”.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن من بين المعارضين السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز.

ويرفض المجتمع الدولي الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل. (الأناضول)