الشيوعي الصيني يمنح شي جينبينغ ولاية تاريخية ثالثة وصلاحيات مطلقة

منح الحزب الشيوعي الصيني الحاكم الرئيس شي جينبينغ ولاية تاريخية ثالثة وصلاحيات مطلقة و"موقع محوري" في قيادته وذلك في ختام مؤتمر الحزب اليوم السبت، وفي خضم التوترات الدولية والتهديد الاميركي المباشر والزيارات الرفيعة الى تايوان وتاييد انفصالها.

وستكون الصلاحيات الممنوحة لـ شي جديدة الى جانب رئاسته للحزب والدولة والجيش

ودعا شي الذي يستعد لولاية رئاسية جديدة لاكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم قادة الحزب واللجنة المركزية الجديدة لـ "جرأة النضال من أجل النصر" ودعاهم للعمل بجدّ" كونوا عازمين على المضي قدماً"

وبموجب تعديل القانون الداخلي للحزب فقد تم تعديل أعضاء اللجنة المركزية الجديدة بنسبة 65 في المائة عن التشكيلة السابقة التي تعود إلى عام 2017، حيث ان المؤتمر يعقد كل 5 سنوات

وسيجتمع 205 اشخاص بينهم 11 امرأة فقط، هم اعضاء اللجنة المركزية يوم الاحد لتعيين 25 عضوا في المكتب السياسي ؛ هيئة القرار في الحزب الشيوعي، وأعضاء لجنته الدائمة.

وبهذه التشكيلة الجديدة التي تعد من المقربين والموالين للرئيس "شي" فانه سيتفرد بقيادة الحزب من دون ازعاج او معارضة حيث سينبري الى رئاسة الحزب الشيوعي، ومن ثم الى ولاية رئاسية جديدة غير مسبوقة من 5 سنوات بعد 3 عقود من التناوب على السلطة

وكان الرئيس الصيني الحالي قد الغى في 2017 مادة تلزم بعدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة وهو ما يعطيه فرصة للبقاء لفترات اخرى بعد انقضاء السنوات الخمس المقبلة

وكان شي جينبينغ قد دعا في بداية المؤتمر الى استمرارية سياساته خاصة فيما يتعلق باستقلال جزيرة تايوان