الصادق المهدي: الشعب السوداني يريد نظاما جديدا

زعيم حزب الأمة المعارض في السودان الصادق المهدي

قال زعيم حزب الأمة المعارض في السودان الصادق المهدي في مؤتمر صحفي اليوم السبت "في السودان نحن نقول الشعب يريد نظام جديد".

واعتبر أن لدى النظام في السودان خياران فإما أن يستجيب لمطلب الانتقال السلمي أو أن يواجه الشعب.

وفي معرض حديثه عن ثورات الربيع العربي اعتبر أنها بلغت غايتها في تونس ومصر، مشيرا إلى أنها بعد ثوره مصر تحولت إلى حرب أهلية، وقال "سوريا وليبيا واليمن الثورة ووجهت بنظام مخندق ومستعد، لذلك تحولت إلى حرب أهلية".



وبالنسبة للحراك في السودان اعتبر أنه لابد أن تتحول المسألة من التلقائية للتخطيط، منوها بأن عدد ضحايا الاحتجاجات وفق إحصائيات حزب الأمة بلغ 22 قتيلا.

وقد دان المهدي الأعمال التخريبية معتبرا أن أي عمل تخريبي يبرر للأجهزة الأمنية البطش بالمتظاهرين.

وتجددت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز يوم الجمعة في عدة أحياء من العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، بعد هدوء ساد المدن السودانية في أعقاب تظاهرات أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص وإعلان حالة الطوارئ في مناطق من البلاد.