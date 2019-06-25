الصادق المهدي يرفض المبادرة الاثيوبية

اعتبر رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي "المبادرة الإثيوبية" غير مؤثرة على الساحة السودانية واعلن تبنيه مبادرة وطنية جديدة لاحتواء الأزمة الحالية في البلاد

واعلن المهدي إنه يعول على المبادرات الوطنية، لكنها تتطلب موافقة كل أطراف المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف سياسية خارج التغيير كما تحدث عن ضرورة قبول ما أسماها الوساطة التحكيمية، قائلاً "إما قبول التحكيم الوطني، أو مواجهة الجحيم".

ووصف المهدي الموقف الحالي في السودان بـ"الخطير"، مشيراً إلى تخوّف المجتمع الدولي مما قد يحدث في البلاد.

وحذر من أن أي اضطراب في السودان سيتوسع إلى أبعد نطاق، لكونه في منطقة قريبة لـ(بوكو حرام)، و (حركة الشباب الصوماليين)، و(تنظيم القاعدة بجزيرة سيناء)، وغيرها من الحركات المتطرفة.

ودعا المهدي قيادات حزبي الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الأصل لدراسة مبادرته، والرد عليها، والتعاون معه لإنجاح مشروع مبادرة وساطة وطنية تحقق الاستقرار للبلد.

يشار الى إن قوى الحرية والتغيير قبلت بالمبادرة الإثيوبية وبنودها للخروج من الفوضى الحالية.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي كان دعا، الأحد، إلى "توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة" بشأن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، مبدياً تحفّظه على المقترح الذي تقدّمت به أديس أبابا، السبت، ووافقت عليه الحركة الاحتجاجية.