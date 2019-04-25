الصادق المهدي يفكر بالترشح للرئاسة والعسكري قد يقلل فترة حكمه

المح المجلس العسكري الانتقالي السوداني الى امكانية تسليم السلطة قبل فترة العامين مؤكدا ان الامر يتعلق بتهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري السوداني الفريق ركن شمس الدين كباشي، اليوم الخميس، في تصريحات نقلتها قناة العربية السعودية أن هناك كثيرا من نقاط الالتقاط مع قوى الحرية والتغيير والفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد.

وأمس الأربعاء، قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، "إننا مستعدون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا كانوا جاهزين".

المهدي: المجلس سيسلم الحكم

من جهته قال زعيم المعارضة السودانية، الصادق المهدي، لوكالة رويترز إن السودان قد يواجه انقلاباً مضاداً واشار بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي.

وقال إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية.