الصحة العالمية تتواصل مع كازاخستان على خلفية أنباء عن "التهاب قاتل مجهول"!

قالت وكالة أنباء "نوفوستي" عن ممثل لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة على اتصال بالسلطات في كازاخستان على خلفية تحذير السفارة الصينية من شكل مجهول لالتهاب رئوي مميت.

وأعلن في وقت سابق أن السفارة الصينية في كازاخستان نشرت بيانا على موقعها في الإنترنت يحث المواطنين على توخي اليقظة بسبب انتشار التهاب رئوي غير معروف في كازاخستان، يتسبب في وفيات، مستواها أعلى بكثير من الوفيات بسبب عدوى الفيروس التاجي (كورونا).

"أخبار كاذبة"

في المقابل، رفضت كازاخستان الجمعة التحذير الصيني. ووصفت وزارة الرعاية الصحية بالبلاد تقارير وسائل الإعلام الصينية التي تستند لبيان السفارة بأنها "أخبار كاذبة".

وقالت الوزارة إن عدد حالات الالتهاب الرئوي البكتيرية والفطرية والفيروسية، والذي يضم أيضاً حالات غير واضحة الأسباب، يتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفة أن "المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الصينية بشأن نوع جديد من الالتهاب الرئوي في كازاخستان غير صحيحة".

كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كازاخستان، الثلاثاء، أن عدد حالات الالتهاب الرئوي "زاد 2.2 مرة في يونيو مقارنة بنفس الفترة من عام 2019".

ولفت ممثل الصحة العالمية إلى وجود "العديد من التفسيرات المحتملة لحدوث الالتهاب الرئوي المذكور، أحدها يتمثل في كوفيد - 19، الذي ينتشر كما تعلمون، في كازاخستان. وقد سجلت سلطات البلاد أكثر من 10 آلاف حالة مؤكدة مختبريا من عدوى الفيروس التاجي خلال الأسبوع الماضي".

وقال في السياق ذاته: "مع ازدياد عدد الحالات، فرضت البلاد (كازاخستان) مؤخرا عددا من تدابير التباعد الاجتماعي. نحن حاليا على اتصال مع السلطات الكازاخستانية لفهم تطور الوضع، وتقديم الدعم اللازم".

وقال موقع صحيفة South China Morning Post المملوكة في هونغ كونغ لمجموعة Alibaba الناشطة بمبيعات الجملة والتجزئة عبر الإنترنت إن وكالات الصحة في كازاخستان "تحقق وتجري دراسات مقارنة، لكنها لم تحدد بعد نوع الفيروس "المسبب للالتهاب الذي قتل 1772 شخصاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 628 في يونيو الماضي وحده. كما لم تنشر ما لديها عنه من معلومات، سوى أن مقاطعة Atyrau الممتدة على ساحل بحر قزوين في الغرب الكازاخي، إضافة لمنطقة Aktobe في الشمال، ومدينة Shymkent بأقصى الجنوب، عانت من ارتفاعات كبيرة في نسب الإصابة به منذ منتصف الشهر الماضي.

كما نقلت وكالة Kazinform المحلية للأنباء عن Saule Kisikova رئيسة قسم الرعاية الصحية بالعاصمة أن "حوالي 300 شخص مصابون بالالتهاب يتم نقلهم يومياً إلى المستشفيات" وأن يونيو الماضي شهد وحده 1700 حالة إصابة، أي أكثر من ضعف الشهر نفسه من العام الماضي، فيما ذكر وزير الصحة الكازاخي، أليكسي تسوي، أن عدد مرضى الالتهاب الرئوي بلغوا 98.500 في النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة 55.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

أما مع "كورونا" المستجد، فتشهد كازاخستان تسجيل ما معدله 1400 إصابة يومياً، في حين بلغت الإصابات أكثر من 54.000 حتى الآن، بينهم ما يزيد عن 25 ألفاً بأعراض، وأكثر من 23 ألفاً من بدون أعراض، وفق لما تلخص "العربية.نت" بيانات وردت عن الفيروس في تقرير صدر الأربعاء عن سفارة كازاخستان بالقاهرة، وفيه أنه تم شفاء نصف الإصابات، وتوفي 260 للآن.

يذكر أن عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي المستجد المسجلة في كازاخستان بلغت 54.75 ألف، تعافى منهم أكثر من 31.8 ألف شخص.

وسُجلت في 6 يوليو بالبلاد، 264 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي، وفرضت السلطات منذ 5 يوليو عددا من قيود الحجر الصحي مدتها 14 يوما، ويمكن عقب هذه الفترة، تمديد أو تشديد الإجراءات