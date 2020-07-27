الصحة العالمية: جائحة كوفيد-19 أسوأ حالة طوارئ صحية عالمية

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت أكثر من 16 مليون شخص على مستوى العالم هي أسوأ حالة طوارئ صحية عالمية واجهتها المنظمة.

وأضاف تيدروس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف إن العالم لن يستطيع التغلب على الجائحة إلا بالحرص على اتباع الإجراءات الصحية من وضع الكمامات إلى الابتعاد عن الزحام.

وتابع ”أينما طُبقت هذه المعايير تتراجع حالات الإصابة في حين ترتفع في الأماكن التي لا تُطبق فيها“. وأشاد بكندا والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية لتمكنها من السيطرة على التفشي.