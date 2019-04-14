"الصحة العالمية": 121 قتيلا في معارك محيط طرابلس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 121 شخصا قتلوا و561 أصيبوا منذ بدء زحف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية في الرابع من أبريل.

ودان مكتب المنظمة في ليبيا في تغريدة على تويتر "الهجمات المتكررة على طواقم العلاج" وسيارات الإسعاف في طرابلس.

من جهته، تحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح 13 ألفا و500 شخص بينهم 900 تم استقبالهم في مراكز الإيواء.

وتدور معارك عنيفة منذ الرابع من أبريل في الضاحية الجنوبية لطرابلس بين الجيش الوطني الليبي، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، كما يتبادل الطرفان شن الغارات الجوية والاتهامات باستهداف المدنيين.