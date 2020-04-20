بينما تخيم حالة من «الصدمة والرعب» على المجتمع الأمريكي.. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 1593 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 40683، وفى أحدث إحصاء لها، أعلنت تسجيل 24501 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 759786 ولتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الكثر تضررا من فيروس «كوفيد ـ 19» وفق تقرير لتلفزيون الغد المصري

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة.. قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض قطاعات الأعمال باستئناف النشاط يوم الاثنين فى الوقت الذى تواصلان فيه الالتزام بالاحتياطيات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، وإن ولاية مونتانا ستبدأ فى رفع القيود يوم الجمعة..ولكن بعض حكام الولايات حذروا من أنهم لن يتحركوا بشكل سابق لأوانه ويعيدوا فتح اقتصاداتهم إلا بعد إجراء مزيد من الاختبارات.



الصحة العقلية للأمريكان في خطر

وفي ظل أجواء القلق والرعب وعدم اليقين من تصريحات الإدارة الأمريكية.. حذر تقرير بحثي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، من خطورة الآثار الجانبية لوباء كورونا «كوفيد ـ 19»، بسب الحجر الصحي والالتزام بالبقاء في المنازل مع التباعد الاجتماعي..وأوضح التقرير أن مخاطر وباء فيروس كورونا، لا تقتصر فقط على المصابين بالفيروس القاتل، ولكن التداعيات الخطيرة للوباءعلى غير المصابين، وأن نتائج الدراسة والرصد تؤكد أن الصحة العقلية للأمريكان في خطر مع الارتفاع المطرد وغير المسبوق في استهلاك أدوية المهدئات وعقاقير الاكتئاب

ارتفاع معدلات تعاطي العقاقير المهدئة

وكشف التقرير البحثي الحديث، أن الطلب في الولايات المتحدة على شراء الأدوية المهدئة والمنومة والمضادة للقلق و الاكتئاب بوصفات طبية، شهد زيادة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة.. وأكد التقرير أن أكبر ارتفاع في الأدوية التي وصفها الأطباء في الولايات المتحدة، مرتبطا بالعقاقير المضادة للقلق، التي قفزت مبيعاتها بنسبة 34.1 بالمئة من منتصف شهر فبراير/ آذار إلى منتصف شهر مارس/ آذار، وفقا لهيئة إدارة فوائد الصيدلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للتقرير البحثي الأمريكي، فإن نفس الفترة ذاتها، شهدت ارتفاع مبيعات الأدوية المضادة للاكتئاب بنسبة 6%، فيما زاد الطلب على العقاقير المنومة بنسبة 14.8%.. وتؤكد هيئة إدارة فوائد الصيدلية الأمريكية، «أن هذا البحث الذي يظهر أن عددا متزايدا من الأمريكيين يلجأون إلى أدوية مثل هذه، يوضح الأثر الخطير الذي يسببه وباء كوفيد 19 على الصحة العقلية لشعبنا».



حالة «الصحة العقلية» للأمريكان، دفعت مواطنين للخروج في تظاهرات احتجاج في الولايات المتحدة ضد الحجر الصحي، في عدة ولايات أمريكية (كاليفورنيا وأوهايو وفرجينيا)، وقد سبقها، خروج المئات إلى شوارع تكساس وماريلاند ونيو هامبشاير.. وفي أربع ولايات على الأقل: كارولينا الشمالية وكنتاكي ويوتا وميشيغان ..وعلى ما يبدو، سوف تستمر التظاهرات.. لقد احتج المواطنون على العزلة الذاتية بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن خطة لإعادة البلاد إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية.

مرضى القلق والاخبار المحبطة

وتزامن نشر أرقام التقرير البحثي، مع تأكيد خبراء في الولايات المتحدة، أن العزل المنزلي والأخبار المحبطة المرتبطة بتفشي وباء كورونا عالميا، خلقا حالة من القلق وعدم اليقين بالنسبة لقطاعات عريضة من المواطنين، مخلفين ضحايا آخرين للفيروس من دون أن يكونوا مرضى به.. بينما الجمهوريون والديمقراطيون يرون طرقا مختلفة للخروج من الوضع الذي تطور في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوباء