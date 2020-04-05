الصحة الفلسطينية: 9 إصابات جديدة بكورونا وأغلب الإصابات مصدرها مصنعان إسرائيليان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 226، الاصابات الأكبر في فلسطين مصدرها مصنعين إسرائيلين

وقال مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة، كمال الشخرة، في تصريح اليوم الأحد، إن وزارة الصحة تدرس تحويل "مستشفى ثابت ثابت" الحكومي في طولكرم، إلى مركز خاص باستقبال المصابين بفيروس كورونا فقط.

وأضاف أن وزارة الصحة ستجري فحوصات لكافة الموجودين في "مستشفى ثابت ثابت".

ولفت إلى أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كل من رام الله، وبرطعة في جنين، ورافات، وقطنة، والجديرة، وكفر عقب، في القدس.