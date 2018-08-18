الصحة الكويتية بحاجة لـ 100 الف موظف لتشغيل الابراج التسعة

مدى قدرة الوزارة على تشغيل تلك المنشآت فنياً وإدارياً في ظل معاناتها بعض المشاكل المستمرة

كشفت دراسة طبية أن وزارة الصحة الكويتية بحاجة إلى أكثر من 100 ألف كادر وظيفي، لتشغيل المستشفيات التسعة الجديدة، أو ما يعرف بـ«الأبراج الصحية التسعة»، والتي ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة، إن هذه المستشفيات الجديدة، التي وصلت نسبة إنجاز بعضها إلى أكثر من 50%، تأتي ضمن خطط التنمية، وبرنامج عمل الوزارة، وتهدف إلى زيادة الطاقة السريرية الاستيعابية للمستشفيات، ورفع جودة الخدمات الصحية في البلاد.

وأوضحت المصادر أن هذه «الأبراج» ستضيف نحو 5 آلاف سرير إلى الطاقة السريرية بالمرافق الصحية التابعة للوزارة، ليصل عددها إلى أكثر من 10 آلاف سرير، مشيرة إلى أن الحكومة رصدت 1.25 مليار دينار ميزانية تصميم وبناء وتجهيز وصيانة هذه المشروعات وفق موقع الجريدة

وتساءلت عن مدى قدرة الوزارة على تشغيل تلك المنشآت فنياً وإدارياً في ظل معاناتها بعض المشاكل المستمرة، لعل أبرزها التنافسية الكبيرة مع بعض الدول المجاورة في الحصول على الكفاءات الطبية والتمريضية، إلى جانب عدم قدرة ديوان الخدمة المدنية على تلبية هذا الكم الكبير من الدرجات الوظيفية، لتشغيل هذا الكم من العمالة بالمشروعات الصحية التي سترى النور في موعد أقصاه 2020.