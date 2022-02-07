الصحفي مروان يوسف ينضم الى ضحايا الاعلام في اليمن

اعلنت الحكومة اليمنية عن مقتل الصحفي مروان يوسف، أثناء تغطيته المعارك الدائرة في مدينة حرض الاستراتيجية بمحافظة حجة شمالي البلاد وهي المنطقة التي اعلنتها قوات التحالف العربي منطقة عسكرية ودعت المدنيين الى تجنب الوصول اليها

وقال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، عبد الباسط القاعدي، عبر تويتر: استشهد الإعلامي البطل مروان يوسف (مصور بالمركز الإعلامي للمنطقة الخامسة التابعة للجيش)، أثناء تغطية المعارك بأحياء مدينة حرض بمحافظة حجة

ادانة اغتيال الاعلامي اليمني

أدانت منظمة، "رايتس رادار"، مقتل المصور الصحفي مروان يوسف المكردي، يوم الأحد، أثناء تغطيته للمواجهات في مدينة حرض شمال غرب محافظة حجة (شمال البلاد)

ودعت المنظمة الحقوقية في بيان مقتضب على حسابها بموقع "تويتر"، أطراف الحرب في اليمن إلى تجنب استهداف الأطقم الإعلامية التزاماً بالمواثيق الدولية التي تجرم ذلك

ضحايا الاعلام في اليمن



وفي آخر تقرير، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها رصدت 104 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين في اليمن خلال العام 2021، وتوزعت بين حالات احتجاز حرية، ومنع ومصادرة طالت صحفيين ومقتنياتهم، وتهديد وتحريض، ومحاكمة، واعتداء، وحالات حرمان للصحفيين المعتقلين، وتعذيب وحالات إيقاف لوسائل إعلام ومستحقات صحفيين وحالات قتل.

وإجمالاً فإن الحريات الصحفية في اليمن التي وثقتها النقابة منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 2021م بلغت 1400 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية، ارتكب منها الحوثيون867 انتهاك فيما توزعت الأطراف اليمنية الأخرى باقي الانتهاكات.