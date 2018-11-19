الصدر: ازلام ايران يشترون الوزارات في الحكومة العراقية

هناك صفقات ضخمة بين بعض أعضاء الفتح وبين بعض أفراد البناء

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رسالة لزعيم ائتلاف "الفتح" والقيادي في الحشد الشعبي الموالي لايران هادي العامري، دعاه فيها لوقف "صفقات ضخمة لشراء الوزارات بدعم خارجي".

وقال الصدر، في "رسالته" للعامري التي نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "هناك صفقات ضخمة بين بعض أعضاء الفتح وبين بعض أفراد البناء من سياسيي السنة لشراء الوزارات وبأموال ضخمة وبدعم خارجي لا مثيل له".

وتابع الصدر، مخاطبا العامري: "أخي العزيز، اتفقنا سويا أن يدار العراق بطريقة صحيحة وبأسلوب جديد يحفظ استقلاليته وسيادته، وتعاهدنا أن نستمر سوية حبا بالعراق وشعبه". وختم زعيم التيار الصدري بالقول: "لتكن المقاومة والحشد يدا واحدة من أجل إنقاذ ما تبقى من العراق وشعبه".

ويشكل ائتلاف "سائرون" بزعامة الصدر وتحالف "الفتح" الذي يتزعمه العامري، الأمين العام لمنظمة "بدر" العسكرية السياسية، أكبر كتلة برلمانية في العراق، وفق اتفاق توصل إليه الجانبان في يونيو 2018، بعد فوزهما في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو.