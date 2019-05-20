الصدر: الحرب بين إيران وأمريكا ستكون نهاية للعراق

حذر الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، من نهاية العراق حال نشوب الحرب بين إيران وأمريكا، رافضاً زج بلاده في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع.

وقال الصدر في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في “تويتر”، إن “الحرب بين إيران وأمريكا ستكون نهاية للعراق، وأي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدوا للشعب العراقي”.

وأضاف، “لست مع الحرب بين إيران وأمريكا، ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأمريكي”.

وتابع الصدر، “نحن بحاجة الى وقفة جادة مع كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاما”.

وأعلن، مساء الأحد، سقوط صاروخ “كاتيوشا” على المنطقة الخضراء (الدبلوماسية) وسط العاصمة بغداد، فيما أفادت وسائل إعلام بأن الصاروخ سقط في محيط السفارة الأميركية في المنطقة، وعلى إثرها سمع دوي صفارات إنذار صادرة عنها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة، أو مدى الاضرار التي ألحقها الصاروخ