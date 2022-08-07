الصدر: حل البرلمان العراقي مطلب شعبي وسياسي ونخبوي

أكد مقتدى الصدر الزعيم التيار الشيعي في العراق أن حل البرلمان بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه.

وبين الصدر بتغريدة على تويتر "تلقينا ردودا إيجابية فيما يخص حل البرلمان وتجاوبا شعبيا وعشائريا ومن الاكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية".

ودعت هذه القوى إلى "وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية لتصحيح مسار العملية السياسية".

وقال "لنعمل على أفعال جادة وحقيقية ولنبتعد عن الحوارات الهزيلة فالعراق بحاجة إلى أفعال لا أقوال والشعب يصبوا إلى الإصلاح الحقيقي الذي ينقذهم مما هم فيه من معاناة".

وقال الصدر "إن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة فاستعدوا حتى تحقيق المطالب وأنا معكم".