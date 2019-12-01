الصدر: سنمنع كل الأحزاب والتيارات من التدخل في تشكيل الحكومة

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه سيمنع كل الأحزاب والتيارات من التدخل بتشكيل الحكومة، مؤكدا براءته من المتظاهرين الذين يعمدون إلى القتل وتعريض المقدسات للخطر جهلا أو عمدا.

وقال الصدر في محادثة مع المقرب منه، صالح محمد العراقي، نشرها الأخير في فيسبوك أمس السبت:"لم ولن أسمح بعودة الفاسدين بثوب آخر وبمسميات أخرى، وسنمنع كل الأحزاب والتيارات، كما منعنا التيار الصدري من التدخل في تشكيل الحكومة والمفوضية".

وأكد الصدر: "إن كان بعض المتظاهرين من اتباعنا، ولا زالوا يأتمرون بأمري.. فإني لم ولن أقول لهم عودوا إلى منازلكم ولا تتظاهروا، فهو حقهم، بل أنني آمرهم بعدم استعمال العنف مطلقا، بل يبقون على اعتصامهم وإضرابهم (الجزئي) إن شاؤوا، بل وأني ابرأ من أي منهم ومن المتظاهرين الذين يعمدون إلى الحرق والقتل وتعريض المدنيين إلى الخطر وتعريض المقدسات والعلماء ومراقد العلماء للخطر، جهلا أو عمدا".

وأضاف زعيم التيار الصدري: "يجب التزام السلمية وإبعاد المحافظات المقدسة عن العنف والأذى، وخصوصا بعد الاستقالة (استقالة رئيس الحكومة عبد المهدي)، وسوف لن ننسى جهودهم الجبارة، بل سنطالب بالقصاص العادل ممن نالوا منهم، فشهداء الثورة شهداؤنا". (وكالات)