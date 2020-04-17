الصدر لترامب: لا دواء لكورونا إلا بالإذعان إلى رب السماء

وجه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، تغريدة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إنه لا دواء لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا بالإذعان إلى رب السماء.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، قائلا: "بعد عهدنا بكم كتجار حروب وإبادة وقتل وترويع للشعوب، اليوم نعهدك يا (ترامب) تتلاعب بمصير الشعوب غير مبال بالجائحة أو الوباء. وتتسارع إلى تسييسه ومحاربة أعدائك به".

وأضاف: "ولم تكتف بمهاجمة الصين، بل سارعت حتى لمهاجمة منظمة الصحة العالمية، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم كفاءتك في إدارة أزمة عالمية".

وتساءل: "كيف لا؟ وأنت لم تستطع حماية شعبك لكي تستطيع دفع الوباء عن العالم".

وقال: "لذا، أقترح أن تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها وبجدية وفعالية أكثر وتنسيق مع دول يهمها مصير العالم أكثر من تجارتها وقمارها ونزواتها، وبين هذا وذلك، لا ينبغي على الجميع غلق أبواب السماء من خلال تحدي الإله، بل لا دواء إلا بالإذعان إلى السماء ورب السماء، وذلك حق كما أنكم تنطقون".