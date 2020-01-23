الصدر متوعدا الأمريكيين: "ساعة الاستقلال دقت"

دعا زعيم التيار الصدري وائتلاف "سائرون"، مقتدى الصدر، الخميس، رجال ونساء العراق إلى "نصرة الوطن"، معتبرا أن "ساعة الاستقلال والسيادة قد دقت"

وتوجه الصدر في منشور عبر "تويتر" إلى العراقيين بالقول: "هبوا إلى نصرة الوطن فهو يستصرخكم"، وأضاف: "أبشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون لا فساد فيه"

يأتي ذلك، بينما دعا الصدر، إلى تظاهرة مليونية سلمية غدا الجمعة تندد بالوجود الأمريكي في العراق، معتبرا أن سيادة البلاد تنتهك من قبل "قوات غازية".

وكان حساب، صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، شدد أمس على أنه "لا نريد المليشيات غير المنضبطة في تظاهراتنا".

وكتب في رسالة نشرها على حسابه في "فيسبوك": "أيها المتظاهرون. ليس منا من يعتدي على (ثوار تشرين) أو على الممتلكات العامة والخاصة، أو من يعلن انتمائه العقائدي أو العرقي أو الطائفي أو العسكري، أو من يخاف المحتل، أو من يرضى بالفساد".

وتابع "ليس منا من يثير الفتن والإشاعات، أو يعتدي على القوات الأمنية، أو المليشيات غير المنضبطة"