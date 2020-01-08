الصدر يؤكد انتهاء الأزمة ويدعو الفصائل لعدم تنفيذ هجمات

الصدر دعا كذلك الى تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على حماية سيادة واستقلال العراق.

قال رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر الأربعاء إن الأزمة التي عانى منها العراق قد انتهت وذلك في أعقاب التصريحات الصادرة عن إيران والولايات المتحدة والتي تنم عن عدم وجود نية للتصعيد، ودعا الفصائل العراقية المسلحة إلى عدم تنفيذ هجمات.

ودعا الصدر في بيان إلى وجوب تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على حماية سيادة واستقلال العراق خلال الخمسة عشر يوما المقبلة وإجراء انتخابات مبكرة مضيفا أن العراقيين ما زالوا يسعون لإنهاء التواجد الأجنبي بالبلاد.

وقال الصدر ”أدعو الفصائل العراقية إلى التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري وإسكات صوت التشدد من بعض غير المنضبطين إلى حين استنفاد جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية“.

وكانت فصائل شيعية منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي توعدت بشن هجمات ضد القوات الاميركية انتقاما لمقتل نائب رئيس الحشد ابو مهدي المهندس في ذات الضربة الاميركية التي استهدفت سليماني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين بالعراق لم تسفر عن إصابة أي من القوات الأمريكية المتمركزة هناك وإن الضرر الناجم عنها بسيط جدا، وهي نتيجة قال إنها تظهر رغبة طهران في منع تصعيد الموقف إلى صراع.

وأطلقت القوات الإيرانية صواريخ على القاعدتين العسكريتين اللتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق في الصباح الباكر يوم الأربعاء، وقالت إن ذلك رد على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في الثالث من يناير كانون الثاني.

ولم يصدر بعد رد فعل من المسؤولين الإيرانيين على تصريحات ترامب. ووصفت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها "تراجع كبير عن التهديدات".

