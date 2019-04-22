الصدر يتحدث عن 6 آفات تنخر المجتمع العراقي

تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن 6 آفات في العراق آخرها آفة مشاهدة الأفلام الإباحية وابتزاز النساء.

وقال الصدر في تغريدة له أمس الأحد على صفحته في موقع "تويتر"، إن العراق أصبح ينافس على المستويات الأولى بشأن مشاهدة الأفلام الإباحية، فيما تحدث عن ابتزاز النساء العفيفات.

وأضاف: "هناك إغراء النساء للرجال والعكس وابتزاز الرجال للنساء العفيفات وتهديدهن بنشر صورهن، وكذا انتشار الغيبة والنميمة والحكم المتعجل والتسقيط والأخبار الكاذبة والسباب والشتائم ونشر المقاطع التافهة وانتشار الطائفية وما شابه ذلك".

وتطرق الصدر في تغريداته الخمسة الأخرى، خلال الأيام الأخيرة، لآفات انتشار المخدرات في العراق والصدامات العشائرية وتهديد المرضى للأطباء، والغش في المدارس، والرشوة في الدوائر الحكومية وغيرها.