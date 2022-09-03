الصدر يحث زوار أربعينية الحسين على الدعاء للشعب الأوكراني

طالب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر السلطات بعدم اشراك المليشيات في عملية تأمين زيارة "أربعينية الحسين" التي تصادف 16 أيلول/سبتمبر الجاري، وحث الزوار على احترام قوانين البلاد، والدعاء لاخوتهم حول العالم، وحتى للشعب الأوكراني.

وقال الصدر في بيان صادر عن مكتبه الخاص "أوجه كلامي إلى الجهات الرسمية وأخص بالذكر الجهات الرسمية المحلية في كربلاء، فإن عليهم الحذر وضبط الأمن جيدا، ومسك نقاط التفتيش من قبل القوات الأمنية فقط دون غيرها كالحشد والسرايا وما شاكل ذلك".

ودعا العراقيين الى "التحلي بضبط النفس والابتعاد عن الاحتكاك" وكذلك "التعاون مع القوات الأمنية وعدم رفع شعارات حزبية أو ميليشياوية أو حتى حشدية أو تيارية حفاظا على سلامة الزوار والضيوف والأماكن المقدسة".

كما اهاب بجميع الزوار الالتزام بقوانين البلاد، خاصا بالذكر "الاخوة الايرانيين باعتبارهم الاكثر عددا" مؤكدا ان العراقيين "ملزمون بضيافتهم واكرامهم.. ما داموا ملتزمين بالتنظيم والقواعد العامة والقانون المقر في العراق".

واكد الصدر ان على "الضيف الدخول بتنظيم عالي المستوى وباذن وجواز رسمي واحترام الجهات المختصة والقوات الامنية والقوانين المعمول بها .

وحدد العراق مؤخراً اعداد الزائرين الايرانيين المسموح بدخولهم يومياً في زيارة الأربعين الى الاراضي العراقية بين 12 و100 الف زائر بحسب استيعاب كل منفذ.فيما توقع نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر أن تسجل 6 معابر حدودية ايرانية مع العراق عبور 4 ملايين زائر.

وحث الصدر الزائرين على رفع ايديهم "للدعاء لاخوتهم في اليمن والبحرين وسوريا ولبنان وافغانستان التي تعاني ويلات التفجيرات الطائفية المقيتة، وبورما وباكستان.. بل وحتى للشعب الاوكراني".

ويتوجه ملايين العراقيين من الشيعة سيرًا على الأقدام صوب مدينة كربلاء لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين"، في 20 من شهر صفر بالتقويم الهجري كل عام، الذي يصادف 16 سبتمبر الجاري هذا العام.

وتعتبر "الأربعينية" من أهم المناسبات لدى الشيعة، وتخرج مواكب رمزية للعزاء ويتوافد مئات الآلاف من كافة أنحاء العالم إلى كربلاء، لزيارة مرقد الحسين، ويأتي الكثير منهم سيرًا على الأقدام.

وفي 29 أغسطس/ آب الماضي، اندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار (شيعي) بالأغلبية البرلمانية.

ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يتمسك الإطار بتشكيل حكومة بعد أن بات يمتلك الأغلبية إثر استقالة نواب التيار من البرلمان.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.