الصدر يحدد شروط جديدة للاصلاح من شانها الاطاحة برؤوس الفساد

حدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مجموعة جديدة من الشروط قال انها مستعد ليكون اول من يوقع عليها من شان تلك الشروط الاطاحة بالرؤوس السياسية التي حكمت العراق منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين والمتهمة بالفساد

شروط مقتدى الصدر

وحسب بيان نشره حساب "وزير القائد" اليوم السبت، وهو الحساب الذي يتحدث بلسان مقتدى الصدر، فقد تم نشر شروط جديدة بشأن التطورات الجارية في البلاد.

واكد البيان ان هناك ما هو اهم من حل البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة:

عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقا بما فيهم التيار الصدري

pic.twitter.com/UWqNIqqUQL — وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 27, 2022

الصدر: هذا هو الطريق الوحيد للاصلاح

واعتبر بيان الصدر ان هذه المبادرة ستكون بديلة لتلك التي عرضتها الامم المتحدة واكد انه مستعد لتوقيع اتفاقية فيها تلك البنود خلال ثلاثة ايام

"أقول ذلك وبملئ الفم، وهذا بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها (72) ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن".

ورفض تأجيل تطبيق تلك البنود الى ما بعد الانتخابات المقبلة، كما رفض تحقيق ذلك بواسطه سفك الدماء، معتبرا ان مبادرته هي الطريق الوحيد للاصلاح

"لا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية، وإذ لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخلي بما يجري مستقبلا لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".

التيار الصدري يصعد

وصعد التيار الصدري من احتجاجاته ضد احزاب المعارضة بعد استقاله نوابه من البرلمان، وقام الانصار بالاعتصام أمام مجلس القضاء الذي اغلق ابوابه ، مطالبا بتنحّي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي يعدّ الداعم الأكبر للإطار التنسيقي المدعوم من ايران