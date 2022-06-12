الصدر يدعو إلى النأي بالحشد الشعبي عن الصراعات السياسية

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الأحد، الى النأي بالحشد الشعبي عن الصراعات السياسية في البلاد.

وشدد زعيم التيار الصدري في بيان على ضرورة "عدم زج عنوان الحشد بالسياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية وما شاكل ذلك".

واضاف انه "لا ينبغي التغافل إطلاقا بما يخص فتوى المرجعية العليا (علي السيستاني) بتأسيس الحشد والتي كان لها الأثر الأكبر في حـشد المؤمنين والوطنيين واستنفارهم من أجل نصرة العراق والمقدسات فشكرا لها".

وكان السيستاني دعا الى تشكيل الحشد لمواجهة تنظيم داعش الذي استولى على مساحات واسعة من شمال العراق قبل ان يواجه هزيمة مدوية بعد معارك دامية خلفت الاف القتلى والجرحى.

وازجى الصدر الشكر "لإخوتنا وأحبتنا في الموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين وسامراء ممن رضوا بأن ندافع عنهم" في مواجهة داعش.

ودعا الحشد الشعبي الى ان "نثبت للجميع أن لا منة في الجهاد والتحرير، بل ولزاما علينا إعادة كرامتهم (سكان المحافظات السنية التي ذكرها) لونبذ الطائفية في مناطقهم وعدم أخذهم بجريرة المتـشددين منهم، فنحن وإياهم رافضون للإرهـاب وسن إرهاب الأهالي والمدنيين والأقليات وغيرهم".

وفي اشارة الى "المجاهدين في الحشد الشعـبي"، فقد شجب الصدر "كل الأفعال المسيئة التي تصدر من بعض المنتمين لهم وباِسمهم وعنوانهم وجهادهم".

وشدد على "ضرورة إلزام الجميع بتنظيم الحشد وقياداته والالتزام بالمركزية وفصلهم عن ما يسمى بالفصائل وتصفيته من المسيئين من أجل بقاء سمعة الجهاد والمجاهدين ودمـائهم طاهرة أولا ومن أجل تقوية العراق وقوّاته الأمنية ثانيا وليبقى الحشد حشد الوطن وفي الوطن ثالثا".