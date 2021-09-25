الصدر يدعو لاعتقال شخصيات عشائرية شاركت بمؤتمر "أربيل"

دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق ، حكومة بلاده إلى اعتقال الشخصيات العشائرية التي رفعت شعار التطبيع مع "اسرائيل" خلال مشاركتها في مؤتمر أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق.

وقال الصدر في بيان، اليوم السبت، على حسابه بتويتر: إن العراق عصي على التطبيع، مطالبا أربيل بمنع الاجتماعات التي وصفها بـ"الإرهابية الصهيونية"

300 زعيم يشاركون في المؤتمر

وكشفت أمس القناة "12" الإسرائيلية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 300 زعيم بارز من القبائل العراقية دعوا لأول مرة علانية إلى التطبيع مع إسرائيل في مؤتمر عقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، أنه تم تأمين المؤتمر من قبل قوات الأمن الكردية.

وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت اليوم السبت، عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية المتعلقة بالتطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى أن اجتماع أربيل لا يمثل العراقيين بتاتا.

وحسب الإعلام العبري، "طالب القادة، بمن فيهم زعيم أكبر اتحاد عشائري في الشرق الأوسط - عشائر شمر - وجنرالات سابقين في الجيش العراقي، بانضمام العراق إلى"اتفاقيات أبراهام" الموقعة من دولتي الإمارات والبحرين قبل عام".

يذكر أن إسرائيل والعراق لا يرتبطان بعلاقات دبلوماسية رسمية.