الصدر يدعو لمنع السياسيين من الذهاب الى الحج

جاءت دعوة الصدر غداة تظاهر المئات من العراقيين مساء الجمعة، في العاصمة بغداد احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان.

عا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الى منع السياسيين العراقيين من الذهاب إلى الحج هذا العام.

وكتب الصدر تغريدة له على تويتر جاء فيها: "على الحكومة منع السياسيين من الذهاب إلى الحج، ومنع حصص الأحزاب لهذا العام على الأقل، وإذا منعت مرارا، فهذا أفضل".

وأضاف: "يجب ألا تكون حصص عوائل الشهداء والجرحى على حساب عامة الناس".

جاء ذلك فيما تظاهر المئات من العراقيين مساء الجمعة، في العاصمة بغداد احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان.

ورفع المتظاهرون الذين كان يقودهم اتباع التيار الصدري لافتات تندد بالفساد وسوء الخدمات المقدمة للعراقيين، فيما طالبوا بإكمال تشكيل الكابينة الحكومية التي تخلو من وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتربية، وأعلنوا مساندتهم لتظاهرات محافظة البصرة التي ترفع ذات الشعارات.

يذكر أن اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق دعت الثلاثاء الماضي إلى تظاهرات في عدد من المحافظات تنديدا بـ "التصرفات غير المسؤولة من قبل الحكومة والبرلمان".

