الصدر يربط انتشار "كورونا" بتقنين "زواج المثليين"

ربط زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بين انتشار وتفشي فيروس "كورونا"، وتقنين "زواج المثليين".

الصدر، وفي القسم الثاني مما أطلق عليها "رسائل السماء"، قال: "إن من أفدح الأمور التي تسببت بانتشار هذا الوباء، هو تقنين (زواج المثليين)".

وتابع: "من هنا أدعو كل الحكومات إلى إلغاء هذا القانون فورا، وبلا توان، فلعله سيكون بمثابة الندم على الذنب، وإلا فلات حين مندم".

ولم يوضح الصدر مقصده من الربط بين زواج المثليين، وانتشار فيروس "كورونا".

وحتى صباح الأحد، سجلت العراق 506 حالات إصابة بفيروس "كورونا"، نتج عنها 42 حالة وفاة.