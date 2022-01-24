الصدر يصد تدخلات قآأني وممثل حزب الله ويصر على حكومة اغلبية

رفض قائد التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر تدخلات رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني “إسماعيل قاآني”، وممثل “حزب الله” اللبناني “محمد كوثراني” اللذان حاولا اجباره على تشكيل حكومة تمثل الاحزاب والكيانات الموالية لايران واصر على تشكيل حكومة أغلبية.

طرد ممثل حزب الله كوثراني

وقال مصدر مسؤول أن ممثل حزب الله “كوثراني غادر النجف دون أن يلتقي بالصدر، بل كانت هناك لقاءات مع ممثلين عن التيار فقط” وهو ما اعتبره ممثل الحزب اللبناني طردا من مدينة النجف معقل مقتدى الصدر .

وتابع المصدر : يجب ألا تكون التدخلات والوساطات على حساب المشروع الوطني، وهو حكومة أغلبية وطنية، فمن غير المعقول تكرار نفس الخطأ للمرة الخامسة على التوالي وننتظر نتائج جيدة”، في إشارة الى رفض “الصدر” حكومة توافق تجمع كل القوى السياسية الفائزة في البرلمان، بحسب ما نقل عنه موقع “العربي الجديد” القطري

وحيداً فريداً يواجه ضغوط الشرقِ والغرب



نصرك ﷲ يا أبن الزهراء.#السيد_مقتدى_الصدر_اعزه_ﷲ pic.twitter.com/ynsJMxLtGX — تہجہليہأتہ ألروحہ ℡ۦۦ𖤍 (@media___999) January 24, 2022

فيلق القدس يتدخل

واعتبر أن وساطة قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، “لم تحل العقدة الأبرز في الخلاف، وهي أحقية التيار الصدري في تشكيل الحكومة بالشكل الذي يراه، باعتباره الفائز الأول في الانتخابات وصاحب أكبر عدد مقاعد بين القوى السياسية الشيعية”.

قريباً .. حديث سماحة السيد مقتدى الصدر حول مستجدات الوضع السياسي في الساحة العراقية pic.twitter.com/xt4ZJErAuY — مـحـمـد شـايـع MR (@MR_9_4) January 24, 2022

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وحصل “مقتدى الصدر” بـ73 مقعدا، وحل تحالف “تقدم” بزعامة “محمد الحلبوسي” ثانيا بـ37 مقعدا، وتحالف “دولة القانون” بزعامة “نوري المالكي” ثالثا بـ33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة “مسعود بارزاني” بـ31 مقعدا، فيما حصلت تحالفات كل من “الفتح” و”عزم” وتحالف كردستان على 17 مقعدا.