الصدر ينضم لآلاف المتظاهرين في النجف

انضم رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في مدينة النجف جنوب بغداد، بحسب ما أفاد صحافي.

وقبيل ذلك، أوضحت مصادر في مطار النجف أن طائرة آتية من إيران حطت في وقت سابق بالمطار وكان الصدر، الذي يدعو إلى استقالة الحكومة، على متنها.

وتخطى عشرات المتظاهرين العراقيين، الثلاثاء، حاجزا إسمنتيا نصبته القوات الأمنية على جسر الجمهورية الذي يفصل المتظاهرين عن المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

وتمكن المتظاهرون من عبور الحاجز الكونكريتي -الخرساني- الأول من الجسر والوصول إلى منتصفه بعد أن أخلت قوات الأمن المكان.

وأضاف أن قوات الأمن واجهت تقدم المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما لا يزال هناك حاجز آخر في وسط الجسر، فضلا عن أن بوابات المنطقة الخضراء مغلقة أيضا فيما وراء الجسر.

ويفصل جسر الجمهورية بين ساحة التحرير المعقل الأبرز للمتظاهرين، والمنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة منذ يوم الجمعة تواجهها قوات الأمن بالقمع، وهو ما أوقع 80 قتيلا على الأقل وآلاف الجرحى.

وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجا وثمانية من أفراد الأمن.

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