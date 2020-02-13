الصدر يوجه رسالة لـ"دواعش التحرر والتمدن"

وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رسالة إلى من أسماهم "دواعش التحرر والتمدن"، وذكّر بضرورة الحفاظ على معتقدات الدين الإسلامي.

وكتب في تغريدة له على "تويتر": "بالأمس تعالت أصوات التشدد والقتل وحر الرقاب والتفخيخ باسم الدين، واليوم تتعالى أصوات التحرر والتعري والاختلاط والثمالة والفسق والفجور، بل والكفر والتعدي على الذات الإلهية وإسقاط الأسس الشرعية والأديان السماوية والتعدي على الأنبياء والمرسلين والمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين".

وأضاف "ذكرني ذلك بشعارهم القديم بما معناه: إنهم لا يريدون (قندهار) بل يريدون (شيكاغو)، واليوم نحن ملزمون بعدم جعل العراق قندهارة للتشدد الديني ولا شيكاغو للتحرر والانفلات الأخلاقي والشذوذ الجنسي للفجور والسفاح والمثليين".

واعتبر "كلا الطرفين عبارة عن مرضى لم يسلم عقلهم وقلبهم من الأمراض".

واستطرد أن "التحرر والتنوير يجب أن لا يصل إلى نشر الفاحشة والمنكر".

ونصح في نهاية تغريدته "دواعش التمدن والتحرر" أن لا ينجروا خلف غرائزهم وشهواتهم .. فإننا لن نقف مقيدين وساكتين عن الإساءة للدين والعقيدة والوطن ولن نسمح بمحو آثارها كما لم نسمح للمحتل بطمس العراق سابقا".