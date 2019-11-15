الصفدي يوافق على تشكيل الحكومة والسنيورة وميقاتي وسلام يطالبون بتكليف الحريري

طالب 3 رؤساء حكومات سابقين في لبنان، بالتمسك بإعادة تكليف سعد الحريري لرئاسة الحكومة.

وقال رؤساء الحكومات السابقين، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان اليوم الجمعة، إنه “منذ بداية الأزمة السياسية شددنا ونعيد التأكيد على موقفنا الأساسي بإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة”.

ودعا رؤساء الحكومات السابقون كافة القوى السياسية لتسهيل مهمة سعد الحريري في تشكيل الحكومة المقبلة.

جدير بالذكر أن سلام والسنيورة وميقاتي قد أصدروا بيانا في شهر أكتوبر الماضي حذروا فيه من “محاولات البعض للتنصل من المسؤولية وإلقائها على عاتق سعد الحريري”، معلنين التضامن مع الحريري، وذلك قبل قرار استقالته إثر اندلاع احتجاجات ضد سياسات حكومته.

وكان وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل أكد، الجمعة، أن “الوزير السابق محمد الصفدي موافق على تولي رئاسة حكومة جديدة”.

وأضاف باسيل، في تصريحات تليفزيونية، أن المشاورات الرسمية لاختيار رئيس الحكومة اللبنانية ستجري يوم الإثنين.

وقال باسيل، إنه يعتقد بأن الصفدي هو الشخص المناسب لهذه المرحلة، مضيفا “لا يفترض أن يستغرق تشكيل الحكومة فترة طويلة، لأن القوى السياسية الأساسية على قناعة بضرورة الإسراع في ذلك”.

وأثار تكليف الوزير السابق برئاسة الحكومة اللبنانية غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.

وكانت مصادر مقربة من الحكومة ووسائل إعلام محلية، أفادت ليل الخميس الجمعة باتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من حزب الله وحركة أمل، على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة الجديدة.

ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله لقناة "إم تي في": "أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي، وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة".

وأضاف: "إذا سارت الأمور بشكلٍ طبيعي، يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين، ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".