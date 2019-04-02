الصليب الأحمر: الحظر على ايران حال دون تقديم المساعدات للأقاليم المنكوبة

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير

انتقد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير تسييس المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الحظر على إيران، حال دون تقديم المساعدات الإنسانية للأقاليم الإيرانية المنكوبة بالفيضان

وقال ماورير خلال اجتماع في مجلس الأمن: "باتت أجواء العمليات الإنسانية المحايدة في الكثير من أنحاء العالم عرضة للتهديد".

وتابع: "يتم اليوم تجاهل الكرامة الإنسانية، وتنفيذ القانون أصبح مثيرا للتساؤلات، والمساعدات الإنسانية باتت مادة للتسييس أو أداة لدفع الأهداف السياسية".

وتواجه 23 من أصل 31 محافظة إيرانية منذ أسبوعين فيضانات وصفها الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنها "ظاهرة لا سابقة لها".

وأدت الأمطار إلى فيضانات في المناطق الشمالية من إيران، ثم امتدت إلى محافظات جنوب البلاد وغربها المعروفة بأنها قاحلة، ما أوقع 45 قتيلا، حسب مصادر محلية والهلال الأحمر الإيراني.

وأعلنت إيران حالة الطوارئ في الأقاليم الجنوبية التي تهددها الفيضانات وأجلت سكان عشرات القرى مع توقع خبراء الأرصاد المزيد من الأمطار الغزيرة.