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الصليب الأحمر يرسل جراحين إلى غزة لعلاج الإصابات الشديدة

الصليب الأحمر يرسل جراحين إلى غزة لعلاج الإصابات الشديدة
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