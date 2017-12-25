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الصليب الأحمر يوبخ إسرائيل بعد إهانة عضو بالكنيست عائلات اسرى فلسطينيين (فيديو)

الصليب الأحمر يوبخ إسرائيل بعد إهانة عضو بالكنيست عائلات اسرى فلسطينيين (فيديو)
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