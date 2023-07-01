الصواريخ الاسرائيلية تتساقط على حمص (فيديو)

تعاملت الدفاعات الجوية السورية مع أهداف معادية في المنطقة الوسطى، وتمت إسقاط معظم هذه الأهداف وفقًا لما أفاد به مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص وسط البلاد.

كما أفاد مراسل الإخبارية السورية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في المنطقة الوسطى، وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.

وأشارت وكالة "سانا" إلى أن الأصوات التي سُمِعَت في ريف محافظة طرطوس ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية للعدوان الإسرائيلي في حمص

وذكر مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي نفّذ هجومًا جويًا حوالي الساعة 00:20 فجر اليوم بتوقيت المحلي، من اتجاه شمال شرق بيروت، استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص.

وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان، ولم تتسبب الهجمات في إلا خسائر مادية.



