الصواريخ الاسرائيلية تدمر المنازل في غزة (فيديوهات)

وثقت مقاطع فيديو مصورة، انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، القصف الاسرائيلي للمنازل والمباني السكنية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

واستهدفت قوات الاحتلال في منطقة القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، منزلا لعائلة الأغا مما أدى لتدميره بشكل كامل.

وفي شمال قطاع غزة، في بيت لاهيا ، أسفر صاروخ أطلق من طائرة حربية اسرائيلية عن تدمير كامل لمنزل عائلة المصري.

وقالت مصادر، إن الغارات الجوية على المنزلين لم تسفر عن وقوع إصابات.

كما أسفر العدوان الجوي على شقة سكنية في مدينة حمد بخانيونس جنوب قطاع غزة، عن استشهاد ثلاثة اشخاص وإصابة آخرين بجراح.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن عدد المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي وجزئي جراء الغارات الاسرائيلية، على قطاع غزة، بلغ أكثر من ثلاثة عشر منزلا، حيث دمرت قوات الاحتلال 10 منازل وشقق سكنية خلال اليوم الأول للعدوان بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى تدمير ثلاث مركبات مدنية بشكل تام.