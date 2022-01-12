الصومال: أكثر من 8 قتلى في تفجير انتحاري استهدف قافلة للأمم المتحدة

سقط 8 قتلى على الأقل، واصيب آخرون، عقب تفجير انتحاري وقع في العاصمة مقديشو، اليوم الأربعاء، استهدف قافلة تضم مسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال.

وذكر "راديو دالسان" الصومالي أن "8 قتلى وعدة جرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة للأمم المتحدة على طريق 21 أكتوبر شمال مطار آدم عدي الدولي قرب مقر إقامة موظفي الأمم المتحدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".

وأضاف: "طوقت قوات الشرطة الفيدرالية المنطقة التي وقع فيها الانفجار وأغلقت الطريق ومنعت مرور السيارات العامة والخاصة ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".