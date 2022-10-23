الصومال: قتلى وجرحى في هجوم على "فندق" جنوب البلاد

أفاد شهود عيان، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، اليوم الأحد، في هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب على فندق "توكل" في مدينة كيسمايو جنوب شرقي الصومال.

وقالت مصادر من الشرطة الصومالية، إن الهجوم الذي أسفر حتى اللحظة عن مقتل 3 مدنيين على الأقل، بدأ بتفجير سيارة مفخخة.

وأشارت المصادر، إلى أن القتال داخل مبنى الفندق، لا يزال مستمرا بين مقاتلي "الشباب" وقوات الأمن.

وأوضح ضابط شرطة، أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، في ظل تواصل الاشتباكات داخل الفندق.

وتحاول حركة الشباب، التي تحمل فكرا اسلاميا متشددا، وترتبط بتنظيم "القاعدة"، أن تسيطر على الصومال، وفرض حكمها وفقا لفهمهما للشريعة الإسلامية.

يشار إلى أن فندقا في مدينة جوهر في ولاية هيرشابيل وسط الصومال، كان قد تعرض لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة، في تموز/يوليو الماضي، تبنته حركة الشباب، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما قتل 20 عنصرا من مقاتلي "الشباب"، و 3 جنود صوماليين، خلال هجوم للحركة وسط البلاد، خلال الشهر الجاري.