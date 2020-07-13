الصومال.. نجاة قائد القوات المسلحة من هجوم انتحاري بمقديشو

نجا قائد القوات المسلحة الصومالية، يوسف أدوى راغي، من هجوم انتحاري استهدف موكبه بالقرب من مقر عسكري، بالعاصمة مقديشو، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني للأناضول إن سيارة “مفخخة” كان يقودها انتحاري في مقديشو، استهدفت موكبا عسكريا كان يقل قائد القوات المسلحة الصومالية وضباطا آخرين، بالقرب من مقر تابع للجيش بحي هذن، وسط مقديشو.

وأكد المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن “قائد القوات المسلحة جنرال يوسف أدوى راغي نجا من الهجوم”.

وأوضح أن الهجوم الانتحاري أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد عددهم أو تفاصيل بشأن انتمائهم.

فيما قال شاهد عيان للأناضول إن سيارة الانتحاري كانت متوقفة على مسافة أمتار قليلة من المقر العسكري، ثم تحركت بسرعة فائقة نحو موكب قائد القوات المسلحة، وانفجرت مُحدثة دويا هائلا هز أرجاء المنطقة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري حتى الساعة 1:00 ت.غ.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد “حركة الشباب”، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات. (الأناضول)