الصومال: 15 قتيلا و 20 جريحا في تفجير انتحاري داخل مطعم

قتل 15 شخصا على الأقل، وأصيب 20 آخرين، اليوم السبت، في تفجيرانتحاري استهدف مطعما مزدحما بمدينة بلدوين، عاصمة محافظة هيران الصومالية

وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية، مسؤوليتها عن التفجير، وأوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية، ديني روبلي أحمد، بأن معظم الضحايا من المدنيين، مشيرا إلى أن الانفجار تسبب في "أضرار جسيمة".

ويأتي تبني حركة "الشباب" المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم، وسط عملية إجراء الانتخابات البرلمانية التي طال تأجيلها والتي غالبا ما تشهد توترات.

وفي وقت سابق، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، خلال اجتماع لمجلس الأمن، القادة السياسيين في الصومال إلى استكمال انتخابات مجلس النواب وإعطاء النساء حقهن في المشاركة والتمثيل بها.

وأضاف سوان أن "الانتخابات الوطنية في الصومال تأخرت حتى الآن أكثر من عام عن الجدول الزمني المحدد لها في الدستور".