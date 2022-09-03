الصومال: 17 قتيلا في هجوم ل"الشباب" ضد مركبات نقل جماعي

لقي 17 شخصا مصرعهم، إثر هجوم نفذه مقاتلون من حركة "الشباب" الصومالية، ضد مركبات نقل جماعي في إقليم هيران وسط البلاد.

وقالت وكالت الأنباء الصومالية، نقلا عن أحد الأعيان المحليين، علمي محمد بري "أوقف الإرهابيون مجموعة من مركبات النقل الجماعي، في منطقة "أفر إردود" على بعد 25 كليومتر عن مدينة "بلدوين"، ومن ثم قاموا بإطلاق النار على الركاب المدنيين، مما أسفر ذلك عن سقوط 17 قتيلا بينهم نساء وأطفال".

وأشار إلى أن المركبات انطلقت من "بلدوين" متجهة إلى منطقة "محاس"، حيث كانت تنقل موادا غذائية.

وكانت "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" قد شنت وقت سابق، عن هجوم انتحاري استهدف "فندق الحياة" الذي يرتاده سياسيون وقيادات عليا في الدولة" في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت صحيفة "الصومال اليوم" أن الحركة أعلنت أن انتحاريين اقتحموا "فندق الحياة" الذي يرتاده سياسيون وقيادات عليا في الدولة"، وأوضح أن مصادر وشهود أكدوا أن سيارتين مفخختين دخلتا إلى ساحة الفندق وانفجرتا بشكل متتال، وأعقب ذلك هجوم مسلح، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.