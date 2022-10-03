الصومال: 8 قتلى بينهم مسؤولين حكوميين بتفجير انتحاري مزدوج بقاعدة عسكرية

لقي 8 أشخاص مصرعهم، بينهم مسؤولين حكوميين، اليوم الإثنين، إثر تفجير انتحاري بسيارتين مفخختين، استهدف قاعدة عسكرية للجيش الصومالي، في مدينة "بلدوين" بمحافظة هيران وسط البلاد.

وقال مصدر أمني: ” فجر انتحاريان يقودان سيارتين مفخختين نفسيهما، اليوم الإثنين، عند مدخل مركز “لمغلاي” الذي يضم مجمعاً حكومياً في مدينة بلدوين بإقليم هيران وسط الصومال”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للتصريح للإعلام: ” تسبب التفجيران في مقتل 8 أشخاص على الأقل بينهم وزير الصحة بولاية هيرشبيلى زكريا هوري ونائب محافظ إقليم هيران للشؤون المالية أبوبكر مادي إضافة لقائد قوات دراويش في ولاية هيرشبيلى أحمد درر حسب حصيلة أولية”.