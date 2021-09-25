الصومال.. 8 قتلى و 9 اصابات بإنفجار قرب القصر الرئاسي في "مقديشو"

قتل 8 أشخاص وأصيب 9 آخرين، اليوم السبت، بانفجار وقع بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال الناطق باسم شرطة العاصمة، أن الانفجار نتج عن لغم أرضي، واستهدف قافلة عسكرية تابعة للقوات البوروندية العاملة ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي، وقد تبنته حركة الشباب الصومالية.

Video : Suïcide bomb blast hits entrance checkpoint of Villa #Somalia . Gunfight ongoing. #Mogadishu. pic.twitter.com/pKcATZbii7 — DalsanTV (@DalsanTv) September 25, 2021

وفي وقت سابق، سُمع دوي انفجار في محيط القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، وتحديدا في نقطة تفتيش أمنية قريبة من القصر الرئاسي.

وأفادت وسائل اعلام بأن حركة الشباب تبنت الانفجار، فيما أشارت الأنباء الأولية إلى أنه هجوم انتحاري تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى.

يُذكر أن الصومال تشهد توترات أمنية متواصلة حيث تسيطر الحكومة على مساحات نسبية من البلاد، فيما تسيطر جماعات إرهابية على مساحة واسعة من البلاد

وقد أخرج مقاتلو حركة الشباب من مقديشو قبل عشر سنوات، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية واسعة

A video shows plume of smoke rising from El-Gabta junction in #Somalia’s capital, #Mogadishu where a car bomb exploded. Casualties reported. pic.twitter.com/rrOVQKLFsG — Somaliguardian (@SomaliGuardian) September 25, 2021

توترات متصاعدة في الصومال

ويشهد الصومال توترات متصاعدة، على خلفية أزمة سياسية بين رئيس الدولة محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بشأن صلاحيات كل منهما.

وحث مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، الطرفين على تبنى الحوار وضبط النفس بأقصى درجة، للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

ودعا إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية وتتميز بالشفافية للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية.

انتخابات جديدة

يذكر أنه بمنتصف نيسان/أبريل الماضي، أثار قرار فرماجو تمديد ولايته، التي انتهت في 8 شباط/فبراير، لعامين؛ بدون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد.

إلا أن فرماجو تراجع عن قراره، بضغط دولي ومحلي، وكلف رئيس الوزراء بمواصلة المساعي لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالاتفاق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، تعددت الخلافات بين روبلي وفرماجو بشأن صلاحيات كل منها.

وفي مطلع أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصومالي رفضه لقرار رئيس الجمهورية بتجميد صلاحيات الحكومة لتوقيع اتفاقيات جديدة، داعيا الوزراء إلى تجاهل قرار الرئيس.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، قرر الرئيس الصومالي، تعليق صلاحيات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، متهما إياه بأنه "انتهك الدستور".