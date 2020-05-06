الصين: ادلة بومبيو على تورطنا بنشر كورونا واهية

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" عن تسرب فيروس كورونا المستجد من مختبر صيني، "لأنه لا يملكها".

وقالت الناطقة باسم الوزارة، هوا تشونينغ: "أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يناقشه العلماء وخبراء الطب، وليس رجال السياسة، الذين يكذبون لخدمة مصالحهم المحلية".

وأضافت "السيد بومبيو تحدث مرارا وتكرارا، لكن لا يمكنه تقديم أية أدلة. لماذا؟ لأنه لا يملكها إطلاقا".

وكان بومبيو أعلن قبل أيام أن هناك "أدلة ضخمة" على أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، متهما بكين بإخفاء المعلومات عن تفشي الفيروس القاتل.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "ABC" الأمريكية، الأحد: "يمكننا التأكيد أن الحزب الشيوعي الصيني فعل كل ما بوسعه لضمان عدم معرفة العالم ما كان يحدث في الوقت المناسب. هناك الكثير من الأدلة على ذلك، وبعضها علنية ويمكن رؤيتها".

وأضاف: "رأينا تصريحاتهم، رأينا أنهم طردوا الصحفيين، شاهدنا إسكات هؤلاء الذين حاولوا أن يذكروا ما كان يحدث، الأساتذة الطبيين داخل الصين، كما تم منع إصدار التقارير حول ذلك... هذا هو أسلوب تعمل وفقه الأحزاب الشيوعية".

واتهم بومبيو السلطات الصينية بأنها "أثارت مخاطر هائلة" ما أسفر عن إصابة ووفاة مئات الآلاف في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب في وقت سابق أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها، أو رغبتها في حدوث ذلك. إلا أن الاستخبارات الأمريكية نفسها ومنظمة الصحة العالمية أكدتا أن هذه السلالة من كورونا لها أصل طبيعي.